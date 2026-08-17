الاقتصاد

سعر سهم نسيج (1213) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر سهم نسيج (1213) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:22 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

مدد سعر سهم شركة نسيج العالمية التجارية (1213) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 20.00 ريال، والذي يوفر للسهم قاعدة دعم قوية وثابته تمده بالزخم الإيجابي المتجدد، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بتداولاته الأخيرة في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 32.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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