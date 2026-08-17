سعر سهم نسيج (1213) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 17-08-2026

مدد سعر سهم شركة نسيج العالمية التجارية (1213) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 20.00 ريال، والذي يوفر للسهم قاعدة دعم قوية وثابته تمده بالزخم الإيجابي المتجدد، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بتداولاته الأخيرة في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 20.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 32.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد