سعر سهم ريدان (6012) يحقق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

اكتسى سعر سهم شركة ريدان الغذائية (6012) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليصل السهم بهذا الارتفاع إلى مستوى المقاومة المحوري 15.95 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ويأتي هذا الأداء مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة قوية على دخول زخم إيجابي جديد حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

يأتي هذا وسط تأثر السهم باختراقه في وقت سابق لخط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه 0للمقاومة المذكورة 15.95 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي له عند سعر 19.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد