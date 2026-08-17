سعر سهم اميانتيت (2160) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 17-08-2026

مدد سعر سهم شركة أميانتيت العربية السعودية (2160) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما أعطاه تلك المساحة لتسجيل المزيد من المكاسب.

تتبقى أمام السهم عقبة واحدة وهي تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية ويمهد الطريق أمام استمرار صعوده في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا فطيلة ثبات مستوى الدعم 12.00 ريال فإن توقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 15.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد