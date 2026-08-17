الاقتصاد

سعر سهم اميانتيت (2160) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 17-08-2026

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سعر سهم اميانتيت (2160) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 02:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

مدد سعر سهم شركة أميانتيت العربية (2160) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، وهو ما أعطاه تلك المساحة لتسجيل المزيد من المكاسب.

 

تتبقى أمام السهم عقبة واحدة وهي تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من كافة ضغوطه السلبية ويمهد الطريق أمام استمرار صعوده في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا فطيلة ثبات مستوى الدعم 12.00 ريال فإن توقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 15.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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