سعر سهم المعذر ريت (4334) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 17-08-2026

قفز سهم المعذر ريت (4334) في تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل سلسلة مكاسبه المتتالية ويخترق مستوى المقاومة 9.18 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، جاء هذا الاختراق مصحوباً بزيادة واضحة في أحجام التداول، وهو ما يعطي مصداقية فنية عالية للحركة ويعد إشارة قوية على صحة هذا الأداء.

يتحرك السهم حالياً في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير مع استمرار تداوله أعلى متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 9.18 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 9.31 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد