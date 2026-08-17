الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 11:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

يستقر سعر نفط خام برنت (Brent) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما كبح من مكاسب السعر الأخيرة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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