الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 17:54 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي ساعده السعر على الاستقرار أعلى المقاومة المحورية 4,380$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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