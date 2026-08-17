تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 17-08-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي ساعده السعر على الاستقرار أعلى المقاومة المحورية 4,380$، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.