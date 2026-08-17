شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-17 17:57 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17
قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.