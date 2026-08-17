الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 17:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

قفز سعر النفط الخام (Crude Oil) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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MO Nasa

MO Nasa

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