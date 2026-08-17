شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-17 18:00 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17
قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي مكن السعر من اختراق مستوى المقاومة 64,000$، ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.