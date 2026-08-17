تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-08-2026

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي مكن السعر من اختراق مستوى المقاومة 64,000$، ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.