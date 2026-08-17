الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 17-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-17 18:00 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.17

قفز سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ما أكسبه المزيد من الزخم الإيجابي الذي مكن السعر من اختراق مستوى المقاومة 64,000$، ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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