الاقتصاد

سعر سهم الخبير للدخل 2030 (4702) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 18-08-2025

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سعر سهم الخبير للدخل 2030 (4702) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 18-08-2025

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 02:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

شهد سعر سهم الخبير للدخل 2030 (4702) سلسلة خسائر حادة ومتتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يتزامن مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، في آخر فرصه لاكتساب هذا الزخم.

 

لذلك فطيلة ثبات مستوى الدعم 7.40 ريال فإن توقعاتنا لسعر السهم تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 7.65 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي  

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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