الاقتصاد

سعر سهم لوبريف (2223) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 18-08-2026

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سعر سهم لوبريف (2223) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 02:44 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

اكتسى سعر سهم شركة أرامكو لزيوت الأساس (2223) باللون الأخضر ليغلق عند أعلى مستويات الجلسة الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي مثل له قاعدة دعم ديناميكية أمدته بالزخم الإيجابي المتجدد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 122.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 138.60 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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