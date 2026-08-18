سعر سهم لوبريف (2223) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 18-08-2026

اكتسى سعر سهم شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (2223) باللون الأخضر ليغلق عند أعلى مستويات الجلسة الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي مثل له قاعدة دعم ديناميكية أمدته بالزخم الإيجابي المتجدد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 122.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 138.60 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد