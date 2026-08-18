سعر سهم طيران الناس (4264) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 18-08-2026

ارتفع سعر سهم طيران الناس (4264) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 48.20 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت اسبق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يدفع السهم لتحقيق المزيد من المكاسب التصحيحية الحذرة في الفترة القريبة المقبلة.

لكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم بشكل حذر خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 48.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 53.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد