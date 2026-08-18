شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتخلى عن ذروة 11 أسبوعاً بسبب جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحاول التعافي من مستويات منخفضة

•أسعار النفط العالمية ترتفع لليوم الثالث على التوالي

•انتهاء اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران

•الأسواق في انتظار بيانات أسترالية حاسمة هذا الأسبوع



تراجع الدولار الأسترالي بالسوق الأسيوية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليتخلى عن أعلى مستوي في 11 أسبوع مقابل نظيره الأمريكي ،في طريقه صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع محاولات تعافي مستويات العملة الأمريكية من مستويات منخفضة.



تنشط عمليات شراء الدولار الأمريكي كملاذ آمن، بسبب مخاوف تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة بعد انتهاء اتفاق السلام المؤقت الذي استمر لمدة 60 يوم برعاية باكستان.



يترقب المستثمرون على مدار هذا الأسبوع، صدور العديد من البيانات الاقتصادية المهمة في أستراليا، والتي ستوفر أدلة حاسمة حول احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الدولار الأسترالي اليوم :انخفض الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.1% إلى (0.7102) ،من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (0.7107)، و سجل أعلى مستوى عند (0.7114).



•أنهي الدولار الأسترالي تعاملات الاثنين مرتفعًا بحوالي 0.3% مقابل الدولار الأمريكي ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى في 11 أسبوع عند 71.30 سنتًا ،وسط هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.1% ،ضمن محاولات التعافي من مستوياته الأدنى في 11 أسبوع ،في طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الجلسات الأربعة الأخيرة ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تنشط عمليات شراء الدولار كملاذ آمن، بسبب مخاوف تجدد الحرب الإيرانية، خاصة بعد انهيار اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بحوالي 0.5% ،لتواصل صعودها لليوم الثالث على التوالي ،بسبب تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ،وتوقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.



مستجدات الحرب الإيرانية

•انتهت مهلة الـ 60 يوماً الخاصة بـ "تفاهم إسلام آباد" دون التوصل إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران.



•ترفض واشنطن تمديد الهدنة وتطالب باستسلام طهران، في حين أعلنت إيران أنها مستعدة لاعتماد موقف عسكري "هجومي بالكامل" إذا فشلت الجهود الدبلوماسية.



•الخلاف الأساسي بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال حول مضيق هرمز، العقوبات الأمريكية، والضمانات المطلوبة من الجانبين.



•توجد محاولات وساطة واتصالات خلف الكواليس، لكن لا يوجد اتفاق جديد حتى الآن . أشارت تقارير أن إدارة ترامب فتحت قنوات اتصال سرية مع إيران.



•هناك جهود لإيجاد آلية لإعادة حركة السفن عبر المضيق، لكن الموقف الأمريكي المطالب بإعادة فتح المضيق بالكامل قبل تقديم تنازلات لإيران يعقد المسار.



•الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، هدد عُمان عسكريًا إذا اعتبر أنها تعرقل المفاوضات، في تطور يزيد تعقيد جهود الوساطة.



الفائدة الأسترالية

• تسعير احتمالات قيام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس في سبتمبر المقبل مستقر حاليًا حول 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون على مدار الأيام المقبلة صدور بيانات هامة في أستراليا ،تصدر الأربعاء بيانات الأجور الأسترالية خلال الربع الثاني ، وتصدر الخميس بيانات سوق العمل الأسترالي لشهر يوليو.



توقعات حول أداء الدولار الأسترالي

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الدولار الأسترالي فى المنطقة السلبية مقابل نظيره الأمريكي ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



قد تتحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية إذا نجحت جهود الوساطة في التوصل إلى اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وإيران، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار لفترة زمنية جديدة، الأمر الذي قد يدعم العملات المرتبطة بالمخاطر، ويدفع الدولار الأسترالي إلى استئناف مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يحاول استعادة تعافيه – توقعات اليوم – 18-08-2026