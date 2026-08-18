سعر الباوند مقابل الين يقترب من الهدف-توقعات اليوم 18-8-2026

لا يزال سعر الزوج متأثرا بالضغوط الإيجابية لنلاحظ تشكيله لموجات صاعدة جديدة محققا بذلك لمستوى 216.15 مقتربا بشكل واضح من الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 216.35, نود التنويه إلى أهمية انتظار تحقيق السعر لاختراق مستوى 216.35 والثبات أعلاها ليؤكد لنا انتقاله لمرحلة إيجابية جديدة وليبدأ باستهداف محطات إضافية قد تبدأ من 216.85 و217.55 على التوالي.

أما فشل الاختراق سيؤكد استسلام السعر لسيطرة الميل التصحيحي الهابط ليجبره ذلك على تكبد بعض الخسائر بتسلله مباشرة نحو 215.10 و214.70 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 215.70 و 216.85

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتحقيق الشرط