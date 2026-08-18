تحديث توقع سعر الذهب اليوم 18-08-2026

يستقر سعر الذهب (GOLD) على خسائر شهدها في وقت مبكرة من هذا اليوم، يحاول من خلالها اكتساب زخماً إيجابياً قد يؤهله لاستئناف مكاسبه من جديد، بينما نجح خلال هذا الهبوط في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، لتدخل تلك المؤشرات في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، وهي إشارة إيجابية تشير إلى احتمالية اقتراب تعافي السعر، خاصة مع استناده لدعم خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية.