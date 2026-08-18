تحديث توقع سعر الفضة اليوم 18-08-2026

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استمرار تماسك مستوى المقاومة المحوري والعنيد 66.40$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة بتحركاته المستقبلية، في ظل استمرار الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السعر.