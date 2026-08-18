الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 18-08-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 18-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-18 11:00 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.18

انخفض سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استمرار تماسك مستوى المقاومة المحوري والعنيد 66.40$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة بتحركاته المستقبلية، في ظل استمرار الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك دخول مؤشرات القوة النسبية في مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر في إشارة إلى دخول زخم إيجابي جديد حول السعر.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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