تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 18-08-2026

يستقر سعر النفط الخام (Crude Oil) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليبدأ بمحاولات اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 85.00$، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار.