شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع التكنولوجيا يضغط على الأسهم الأمريكية مع جمود محادثات إيران والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين يوم الثلاثاء، متأثرة بخسائر أسهم التكنولوجيا الكبرى، بينما أدى تراجع الآمال في التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط، وأبقى عوائد السندات الحكومية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

وعند الساعة 9:35 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 132.55 نقطة، أو 0.25%، إلى 53,327.23 نقطة.

وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بمقدار 35.37 نقطة، أو 0.46%، إلى 7,709.69 نقطة، بينما هبط مؤشر ناسداك المركب بمقدار 275.95 نقطة، أو 1.04%، إلى 26,368.96 نقطة.

أسهم التكنولوجيا الكبرى تتراجع

تراجعت معظم أسهم الشركات العملاقة وأسهم النمو، إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع عوائد السندات الحكومية إلى خفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية لشركات التكنولوجيا وزيادة تكاليف الاقتراض على الشركات.

وانخفض سهم إنفيديا بنسبة 2%، بينما تراجع سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 3%. وكان قطاع تكنولوجيا المعلومات في مؤشر إس آند بي 500 أكبر عامل ضغط على المؤشر، متراجعًا بنسبة 1.5%.

كما تعرضت شركات تصنيع الرقائق لضغوط بيع قوية، إذ هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 3.7%، مسجلًا أدنى مستوى له في أسبوع.

وشهدت أسهم التكنولوجيا الأمريكية تقلبات كبيرة خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار قلق المستثمرين بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي تحقق عوائد كافية أم لا.

جمود جيوسياسي

وقالت إيران إنها ستتحول إلى «وضع عسكري هجومي بالكامل»، في ظل تعثر الجهود الرامية إلى التفاوض على إنهاء دائم للحرب مع الولايات المتحدة، بينما استبعدت واشنطن تمديد اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت الذي انتهى في 17 أغسطس.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا أعلى مستوياته منذ 2007، بينما ظل عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له منذ يناير 2025.

وأظهرت الأسواق احتمالية بنسبة 96% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الجاري، في حين تراجعت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر بعد صدور بيانات التضخم الهادئة الأسبوع الماضي.

وقد يقدم محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، المقرر صدوره يوم الأربعاء، مزيدًا من المؤشرات على كيفية تقييم البنك المركزي للظروف الاقتصادية الحالية.