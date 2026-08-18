تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 18-08-2026

انزلق سعر الذهب (GOLD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليرتكز السعر بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير.