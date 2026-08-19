سعر الفضة يكسر عنق قمة مزدوجة – توقعات اليوم – 19-08-2026

واصل سعر الفضة (SILVER) الهبوط بشكل متتالي وحاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من كسر دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه لضغوط سلبية متزايدة تضاعفت مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما أدى إلى كسر السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 63.40$.

ويمثل هذا المستوى قاعدة لتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير، وهي نموذج القمة المزدوجة، ما يعزز من الضغوط البيعية المحيطة بالسعر ويرفع من احتمالات تعميق الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة.