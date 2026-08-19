الاقتصاد

سعر الفضة يكسر عنق قمة مزدوجة – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر الفضة يكسر عنق قمة مزدوجة – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 01:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

واصل سعر الفضة (SILVER) الهبوط بشكل متتالي وحاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من كسر دعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه لضغوط سلبية متزايدة تضاعفت مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما أدى إلى كسر السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 63.40$.

 

ويمثل هذا المستوى قاعدة لتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير، وهي نموذج القمة المزدوجة، ما يعزز من الضغوط البيعية المحيطة بالسعر ويرفع من احتمالات تعميق الخسائر خلال الفترة القريبة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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