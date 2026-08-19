سعر سهم يو سي آي سي (1323) يتراجع بتأثير هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

يستقر سعر سهم يو سي آي سي (1323) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 29.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع السهم بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي ومهاجمة تلك المقاومة.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 26.50 ريال، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 29.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد