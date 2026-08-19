الاقتصاد

سعر سهم يو سي آي سي (1323) يتراجع بتأثير هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

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سعر سهم يو سي آي سي (1323) يتراجع بتأثير هدفنا السعري – توقعات اليوم – 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 02:24 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

يستقر سعر سهم يو سي آي سي (1323) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 29.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع السهم بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على التعافي ومهاجمة تلك المقاومة.

 

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 26.50 ريال، ليستهدف من جديد مستوى المقاومة المذكور 29.00 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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