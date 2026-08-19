سعر سهم رسن (8313) يشهد مكاسب حذرة وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 19-08-2026

تقدم قليلاً سعر سهم رسن (8313) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مفرط مقارنة بحركة السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 144.00 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 127.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط