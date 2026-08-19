سعر سهم البحري (4030) يهاجم خط اتجاه تصحيحي هابط – توقعات اليوم – 19-08-2026

عزز سعر سهم البحري (4030) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وذلك بالتزامن مع محاولته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي إن حدث فسيكون إعلان من السهم بالتخلص من جميع ضغوطه السلبية دفعة واحدة ما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم أعلى الدعم 31.85 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الصعود خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 33.82 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي