سعر النحاس يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 19-8-2026

استسلم سعر النحاس لسلبية مؤشر ستوكاستيك ليدفع به ذلك لتأجيل المحاولات الصاعدة بتسلله دون دعم القناة الفرعية الصاعدة وتكبده لبعض الخسائر بملامسته لمستوى 6.3300$.

حاليا وبتعارض المؤشرات الرئيسية قد يضطر السعر لتقديم تداولات مختلطة غير مستقرة مع توفر فرصة لتجديد المحاولات الصاعدة بالاعتماد على ثبات الدعم المتمركز عند 6.2700$ ليحاول الوصول قريبا نحو 6.5100$ و6.5800$ على التوالي, أما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبره على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 6.1800$ و6.1100$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3000 $ و 6.5000$

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع