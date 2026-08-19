شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يؤجل الارتفاع-توقعات اليوم 19-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 07:09 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
استسلم سعر النحاس لسلبية مؤشر ستوكاستيك ليدفع به ذلك لتأجيل المحاولات الصاعدة بتسلله دون دعم القناة الفرعية الصاعدة وتكبده لبعض الخسائر بملامسته لمستوى 6.3300$.
حاليا وبتعارض المؤشرات الرئيسية قد يضطر السعر لتقديم تداولات مختلطة غير مستقرة مع توفر فرصة لتجديد المحاولات الصاعدة بالاعتماد على ثبات الدعم المتمركز عند 6.2700$ ليحاول الوصول قريبا نحو 6.5100$ و6.5800$ على التوالي, أما كسر الدعم والثبات أدناه سيجبره على تكبد خسائر إضافية قد تمتد نحو 6.1800$ و6.1100$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3000 $ و 6.5000$
توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع