شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية يوم الأربعاء، مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، وتحول اهتمام المستثمرين إلى محضر أحدث اجتماع للسياسة النقدية لـالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقد تؤدي التوترات المتجددة في الشرق الأوسط وندرة البيانات الاقتصادية المقرر صدورها إلى زيادة التركيز على محضر الاجتماع، خصوصًا مع بحث المستثمرين عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة، عقب موجة بيع عالمية في أسواق السندات يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.21% إلى 99.43.

وارتفع اليورو بنسبة 0.19% إلى 1.1585 دولار، ليظل قريبًا من أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع. كما صعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.16% إلى 1.3554 دولار، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة خلال يوليو بما يتماشى مع التوقعات.

كما ارتفع الين الياباني إلى 159.15 ين للدولار، مبتعدًا عن مستوى 160 ينًا الذي يحظى بمتابعة وثيقة، بعدما تخلى عن جزء كبير من مكاسبه التي حققها على خلفية تدخلات السلطات في سوق الصرف.

تراجع عوائد السندات يحد من مكاسب الدولار

وبدا أن موجة بيع سندات الخزانة الأمريكية قد توقفت مؤقتًا. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.686%، بينما تراجع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى 5.271%، بعدما سجل أعلى مستوى له في نحو 20 عامًا.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (18:00 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء.

وأشارت البيانات الصادرة خلال الأسابيع الأخيرة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك فقدان وظائف بشكل غير متوقع في يوليو، إلى جانب تسجيل معدلات تضخم معتدلة، ما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة.

وقال محللون: «إذا لم يمضِ الاحتياطي الفيدرالي قدمًا في رفع أسعار الفائدة التي يتم تسعيرها حاليًا في الأسواق، فمن المفترض أن تكون احتمالات ارتفاع عوائد السندات هنا محدودة للغاية».

وأضافوا: «إن مفاجآت سوق العمل والتضخم تتراجع، وهذا يتزامن عادةً مع تضييق ميزة العائد التي يتمتع بها الدولار، وهو ما ينعكس بدوره على ضعف العملة الأمريكية».

وفي الوقت نفسه، دفعت حالة الجمود في الشرق الأوسط أسعار النفط إلى الاقتراب من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، ما أبقى مخاطر التضخم قائمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لا توجد محادثات مع إيران، وإن مضيق هرمز مفتوح، بينما قالت إيران إن المضيق لا يزال مغلقًا أمام حركة الشحن.