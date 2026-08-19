النفط يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط حالة من عدم اليقين بشأن مضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء، في ظل حالة عدم اليقين بشأن حركة الشحن عبر مضيق هرمز واستمرار اضطرابات الإمدادات، ما دعم السوق.

وعلى صعيد التداولات، صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 77 سنتًا، أو 0.85%، إلى 91.79 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 09:48 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 85 سنتًا، أو 1%، إلى 85.79 دولارًا للبرميل.

وسجل خام برنت أعلى مستوى له منذ 30 يوليو، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.

توقف المحادثات

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه لا توجد محادثات تجري مع إيران، وإن مضيق هرمز مفتوح، في تناقض مع الموقف الإيراني الذي أكد أن الممر المائي لا يزال مغلقًا.

وانتهى اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار يوم الاثنين، فيما قال مسؤول إيراني كبير لوكالة «رويترز» إن بلاده تتجه إلى اتخاذ موقف أكثر تشددًا بسبب الجمود الدبلوماسي، رغم عدم ورود تقارير عن شن أي من الجانبين هجمات يوم الثلاثاء.

استمرار حالة عدم اليقين بشأن حركة الشحن عبر هرمز

كان مضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير. ولا يزال تعطل حركة الملاحة عبر المضيق يمثل مصدر قلق رئيسيًا لأسواق الطاقة.

وأظهرت البيانات يوم الأربعاء تباطؤ حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مع تجنب معظم مالكي السفن المرور عبر الممر المائي بسبب حالة عدم اليقين.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام والمشتقات النفطية، بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لمصادر في السوق استندت إلى بيانات معهد البترول الأمريكي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 10:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:30 بتوقيت غرينتش).