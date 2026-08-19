لايت كوين (LTCUSD) يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 19-08-2026

قفز سعر عملة لايت كوين (LTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويفرص هيمنة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 44.00$، ليستهدف مستوى المقاومة التالي له عند سعر 45.00$.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: صاعد