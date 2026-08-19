وزارة الخزانة الأمريكية تعلن مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء الدين الحكومي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أنها ستزيد حجم عمليات إعادة شراء الدين الحكومي بأكثر من الضعف، في خطوة دفعت عوائد السندات إلى الانخفاض بشكل حاد.

وجاء الإعلان في وقت تتعرض فيه أسواق الدخل الثابت لضغوط، بينما ارتفعت عوائد السندات إلى مستويات لم تشهدها منذ نحو 20 عامًا، ما يجعل الخطوة تستهدف جزءًا حساسًا من سوق سندات الخزانة الأمريكية.

وبموجب برنامج إعادة الشراء المُعجّل، ستستهدف وزارة الخزانة السندات التي تتراوح آجال استحقاقها بين 10 و20 عامًا، وكذلك السندات التي تتراوح آجالها بين 20 و30 عامًا، وهي قطاعات شهدت عزوفًا من جانب المشترين منذ أواخر يونيو.

وقالت الوزارة في إعلانها إن الحكومة ستعمل على «مضاعفة الحد الأقصى لحجم عمليات إعادة الشراء على الأقل»، ليرتفع من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل.

وعقب الإعلان، هبطت عوائد السندات بشكل حاد.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 6 نقاط أساس إلى 4.647%، بينما تراجع عائد السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار 9 نقاط أساس إلى 5.196%.

وتعادل نقطة الأساس الواحدة 0.01%، فيما تتحرك عوائد السندات وأسعارها في اتجاهين متعاكسين.

بدء زيادة عمليات إعادة الشراء في سبتمبر

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق التغيير في 9 سبتمبر، ويستمر حتى 4 نوفمبر.

وقالت وزارة الخزانة في بيان: «تعكس هذه الزيادة في أحجام عمليات إعادة الشراء رغبة وزارة الخزانة في تقديم دعم أكبر للسيولة في قطاعات السندات الاسمية طويلة الأجل، التي تحظى بدعم قوي ومستمر من المشاركين في السوق، وهو ما يتضح من الحجم الكبير للعروض عالية الجودة التي تتلقاها وزارة الخزانة بصورة منتظمة خلال عمليات إعادة الشراء للسندات طويلة الأجل».