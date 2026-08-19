الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 16:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

حلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة 1.1650، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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