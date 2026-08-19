تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-08-2026

حلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة 1.1650، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.