شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 16:09 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
حلق سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) عالياً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل الزوج بارتفاعه الأخير إلى مستوى المقاومة 1.1650، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.