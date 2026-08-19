شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-19 16:13 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19
قفز سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليفرض المسار الصاعد سيطرته من جديد على حركة السعر بالمدى القصير، ولينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,380$ ما يمهد الطريق أمام المزيد من المكاسب على المدى القريب.