الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 16:13 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

قفز سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليفرض المسار الصاعد سيطرته من جديد على حركة السعر بالمدى القصير، ولينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,380$ ما يمهد الطريق أمام المزيد من المكاسب على المدى القريب.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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