تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 19-08-2026

قفز سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ليفرض المسار الصاعد سيطرته من جديد على حركة السعر بالمدى القصير، ولينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,380$ ما يمهد الطريق أمام المزيد من المكاسب على المدى القريب.