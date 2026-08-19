الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-19 16:20 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.19

اكتسى سعر البتكوين (BTCUSD) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق هدفنا السعري عند المقاومة 64,000$، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، وهذا الصعود القوي يمهد الطريق أمام السعري لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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