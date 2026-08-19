تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 19-08-2026

اكتسى سعر البتكوين (BTCUSD) باللون الأخضر خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق هدفنا السعري عند المقاومة 64,000$، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي، وهذا الصعود القوي يمهد الطريق أمام السعري لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.