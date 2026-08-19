شكرا لقرائتكم خبر عن سهم موديرنا يقفز بأكثر من 140% بعد نتائج إيجابية لتجارب لقاح للسرطان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة موديرنا يوم الأربعاء أن لقاحًا شخصيًا للسرطان يعتمد على تقنية الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) نجح في خفض خطر عودة سرطان الميلانوما وانتشاره في تجربة سريرية متقدمة، في نجاح كبير لمجال جديد من علاجات السرطان.

وعلى صعيد التداولات، قفز سهم موديرنا في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 141% إلى 151.7 دولار.

وطورت موديرنا اللقاح بالتعاون مع شركة ميرك، واختبرتاه إلى جانب عقار العلاج المناعي كيترودا (Keytruda)، وهو علاج واسع الاستخدام لسرطان الميلانوما. وقال ستيفن هوج، رئيس موديرنا، في مقابلة، إن آلاف المرضى الذين خضعوا لجراحة لاستئصال أورام الميلانوما عالية الخطورة قد يستفيدون من اللقاح اعتبارًا من العام المقبل، إذا حصل على الموافقات التنظيمية.

وتعد هذه أول نتيجة إيجابية لتجربة سريرية متقدمة للقاح mRNA مخصص لعلاج السرطان، إذ يعمل اللقاح على تدريب الجهاز المناعي للمريض لمهاجمة الأورام من خلال استهداف طفرات محددة في الخلايا السرطانية. كما أنها أول دراسة من هذا النوع تظهر أن إضافة علاج إلى كيترودا حققت نتائج أفضل من استخدام الدواء وحده. ويجري اختبار أساليب مماثلة لعلاج سرطانات الرئة والثدي والبنكرياس.

وقالت كارين نودسن، الرئيسة التنفيذية لمعهد باركر للعلاج المناعي للسرطان، إن نتائج موديرنا قد تمثل بداية حقبة جديدة في علاج السرطانات الصلبة.

وقالت نودسن: «النتيجة الإيجابية هنا تقودنا إلى المرحلة التالية بالفعل في العلاج المناعي. إنها بداية واعدة، ومن هنا تبدأ الأمور».

وجاءت النتائج لتشكل تحولًا في مسار موديرنا، التي واجهت صعوبات في تطوير منتجات جديدة تتجاوز لقاحها المضاد لكوفيد-19، كما واجهت تقنية mRNA التي تعتمد عليها الشركة انتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وارتفعت أسهم موديرنا إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مضيفة نحو 40 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة. كما صعدت أسهم ميرك بنسبة 11% وسط آمال بأن يوسع اللقاح فرص الشركة في مجال علاج السرطان، في الوقت الذي يقترب فيه انتهاء براءة اختراع كيترودا، الذي كان في وقت من الأوقات الدواء الأكثر مبيعًا في العالم، في وقت لاحق من هذا العقد.

واجتذبت نتائج التجربة اهتمامًا جديدًا بقطاع التكنولوجيا الحيوية على نطاق واسع؛ إذ ارتفع مؤشر ناسداك للتكنولوجيا الحيوية بنسبة 4.4% إلى مستوى قياسي، مقارنة بارتفاع نسبته 0.4% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

وقد يكون تصنيع اللقاح الشخصي وتوسيع إنتاجه على نطاق تجاري أمرًا معقدًا، إلا أن هوج قال إن موديرنا واثقة من قدرتها على تلبية الطلب خلال السنوات القليلة المقبلة.

أول نتائج إيجابية من نوعها

أظهرت النتائج المرحلية للدراسة المستمرة، التي صدرت يوم الأربعاء، أن العلاج إنتيسميران (Intismeran) حقق الهدف الأساسي المتمثل في خفض معدلات عودة السرطان، إلى جانب الهدف الثانوي المتمثل في منع انتشار الأورام إلى أجزاء أخرى من الجسم، وذلك مقارنة باستخدام كيترودا وحده.

ولم تقدم الشركتان نتائج تفصيلية، وقالتا إن البيانات ستُعرض خلال مؤتمر طبي مقبل.

وقال هوج: «هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها تحسنات ذات أهمية سريرية وإحصائية حقيقية مقارنة بعلاجات نقاط التفتيش المناعية مثل كيترودا لدى هذه الفئة من المرضى، كما أنها المرة الأولى التي نحقق فيها ذلك باستخدام علاج مخصص لكل مريض».

وقالت ميرك إن الشركتين بدأتا بالفعل محادثات مع الجهات التنظيمية بشأن العلاج.

وأوضح هوج أنه نظرًا إلى حصول اللقاح على تصنيف العلاج الاختراقي، فقد يصبح متاحًا للمرضى في وقت مبكر من العام المقبل، واصفًا النتيجة بأنها إنجاز مفصلي.

وقال المحلل في شركة ويليام بلير، مايلز مينتر، إن النتائج المرحلية تضع الشركتين في موقف جيد للتقدم بطلب للحصول على الموافقات التنظيمية، كما أنها تعطي مؤشرات إيجابية بشأن الدراسات الجارية للقاح في أنواع أخرى من السرطان.

وكان محللو باركليز قد توقعوا الشهر الماضي أن يحقق العلاج مبيعات سنوية تبلغ نحو 3 مليارات دولار من علاج الميلانوما بحلول عام 2035.

لا قرار بشأن سعر العلاج حتى الآن

قال محللو جيه بي مورغان إن طرح إنتيسميران لعلاج الميلانوما المساند سيكون عاملًا أساسيًا في عودة موديرنا إلى تحقيق الأرباح.

ويجمع العلاج بين كيترودا من ميرك ولقاح mRNA شخصي من موديرنا يُصنع وفق الطلب، استنادًا إلى تحليل الطفرات الموجودة في أورام المريض نفسه.

وشملت التجربة 1,137 مريضًا من ذوي الخطورة المرتفعة، يعانون من الميلانوما في المراحل من IIB إلى IV، بعد استئصال الأورام جراحيًا.

وجرى توزيع المشاركين عشوائيًا لتلقي ما يصل إلى تسع جرعات من كيترودا إلى جانب اللقاح الشخصي، أو كيترودا وحده، على مدار نحو عام. وقالت الشركتان إنه لم تظهر أي مؤشرات جديدة تتعلق بالسلامة خلال التجربة.

وفي يناير، أعلنت الشركتان نتائج تجربة متوسطة المرحلة للعلاج، أظهرت أنه خفض خطر عودة المرض أو الوفاة بنسبة 49% بعد خمس سنوات.

وقال ستيفان بانسيل، الرئيس التنفيذي لموديرنا، في تصريحات لشبكة «سي إن بي سي»، إن الشركتين لم تتخذا قرارًا بشأن سعر العلاج بعد، موضحًا أن البيانات لم تصبح متاحة إلا «قبل يومين تقريبًا».

وتعد الميلانوما أكثر أشكال سرطان الجلد فتكًا. ووفقًا للمعهد الوطني للسرطان في الولايات المتحدة، كان هناك أكثر من 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة يعيشون مع الميلانوما في عام 2023.