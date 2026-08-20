سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 20-08-2026

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته القوية التي شهدها أمس، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم توفر له الزخم الإيجابي المتجدد.