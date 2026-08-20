الاقتصاد

سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 02:34 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

تراجع قليلاً سعر الإيثيريوم (ETHUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته القوية التي شهدها أمس، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم توفر له الزخم الإيجابي المتجدد.

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MO Nasa

MO Nasa

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