تهامة للإعلان (4070) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-08-2026

مدد سعر سهم تهامة للإعلان (4070) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة النفسي 20.00 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك السبيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 20.00 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 22.20 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد