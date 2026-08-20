سعر سهم الأندية للرياضة (6018) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 20-08-2026

انخفض سعر سهم البحري (6018) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يساعد السهم على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد