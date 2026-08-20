الاقتصاد

سعر سهم الأندية للرياضة (6018) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 20-08-2026

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سعر سهم الأندية للرياضة (6018) يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 02:36 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

انخفض سعر سهم البحري (6018) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم بهذا الانخفاض تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يساعد السهم على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافي السهم في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7.75 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 9.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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