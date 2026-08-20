سعر سهم لجام للرياضة (1830) يستند لدعم محوري – توقعات اليوم – 20-08-2026

تراجع سعر سهم شركة لجام للرياضة (1830) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليستند السهم بهذا الانخفاض إلى مستوى الدعم المحوري 78.50 ريال، بالتزامن مع ارتكازه لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير.

لهذا فوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 78.50 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 92.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد