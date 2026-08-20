الاقتصاد

سعر الغاز الطبيعي بانتظار تحقيق الكسر-توقعات اليوم 20-8-2026

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سعر الغاز الطبيعي بانتظار تحقيق الكسر-توقعات اليوم 20-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 03:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

أدى ثبات سعر الغاز المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 2.620$ لتشكيل المزيد من التداولات الجانبية الضعيفة ليحافظ على تذبذبه المتكرر قرب مستوى 2.780$ كما هو واضح بالرسم المرفق.

 

نؤكد على أهمية ثبات التداولات خلال الفترة القريبة دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 2.950$ ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتحقيق كسر الدعم الحالي ليفتح بدوره باب الوصول نحو المحطات السلبية الإضافية والتي قد تبدأ من 2.430$ وصولا للدعم التالي المستقر قرب 2.280$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.450$ و 2.850$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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