سعر الغاز الطبيعي بانتظار تحقيق الكسر-توقعات اليوم 20-8-2026

أدى ثبات سعر الغاز المتكرر فوق مستوى الدعم المستقر عند 2.620$ لتشكيل المزيد من التداولات الجانبية الضعيفة ليحافظ على تذبذبه المتكرر قرب مستوى 2.780$ كما هو واضح بالرسم المرفق.

نؤكد على أهمية ثبات التداولات خلال الفترة القريبة دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 2.950$ ليزيد ذلك من فرص تجميع السعر للعزم السلبي والمطلوب لتحقيق كسر الدعم الحالي ليفتح بدوره باب الوصول نحو المحطات السلبية الإضافية والتي قد تبدأ من 2.430$ وصولا للدعم التالي المستقر قرب 2.280$.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.450$ و 2.850$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بتحقيق الكسر