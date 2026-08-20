الاقتصاد

سعر النحاس يحتاج لعزم إيجابي جديد-توقعات اليوم 20-8-2026

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سعر النحاس يحتاج لعزم إيجابي جديد-توقعات اليوم 20-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 03:59 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

كرر سعر النحاس تشكيله لتداولات مختلطة ليضطر لتأجيل الاندفاع الصاعد نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض ليجبره ذلك على التذبذب دون مستوى 6.5100$ والذي يمثل بدوره امتداد لدعم القناة الفرعية الصاعدة المكسور.

 

نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بالاعتماد على ثبات مستوى الدعم الرئيسي المتمركز عند 6.2700$ ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتحفيز المسار الصاعد باستهداف السعر قريبا لمستوى 6.5800$ وصولا نحو 6.6700$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3700 $ و 6.5800$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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