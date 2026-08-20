سعر النحاس يحتاج لعزم إيجابي جديد-توقعات اليوم 20-8-2026

كرر سعر النحاس تشكيله لتداولات مختلطة ليضطر لتأجيل الاندفاع الصاعد نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية مع بعضها البعض ليجبره ذلك على التذبذب دون مستوى 6.5100$ والذي يمثل بدوره امتداد لدعم القناة الفرعية الصاعدة المكسور.

نذكر بأن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بالاعتماد على ثبات مستوى الدعم الرئيسي المتمركز عند 6.2700$ ليدعونا ذلك لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتحفيز المسار الصاعد باستهداف السعر قريبا لمستوى 6.5800$ وصولا نحو 6.6700$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3700 $ و 6.5800$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع