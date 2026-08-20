تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-08-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 1.1710، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلنا الصباحي، مستفيدًا من استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

ويأتي ذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحرك الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار ويعزز من قوة الزخم الصاعد المحيط به.