الاقتصاد

تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-08-2026

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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 10:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 1.1710، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلنا الصباحي، مستفيدًا من استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50.

 

ويأتي ذلك في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، بالتزامن مع تحرك الزوج بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار ويعزز من قوة الزخم الصاعد المحيط به.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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