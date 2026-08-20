تحديث توقع سعر الذهب اليوم 20-08-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة الرئيسي 4,500$، ليجني السعر أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.