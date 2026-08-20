تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى أن سوق العمل لا يزال مستقراً رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت بمقدار 6 آلاف طلب إلى 206 آلاف طلب على أساس معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 15 أغسطس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا تسجيل 210 آلاف طلب خلال الأسبوع الأخير.

وتتحرك طلبات إعانة البطالة حالياً قرب الحد الأدنى من نطاقها البالغ 189 ألفاً إلى 230 ألف طلب منذ بداية العام، ما يشير إلى أن عمليات تسريح العمال لا تزال محدودة، حتى مع ضعف وتيرة التوظيف. كما تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة مجدداً الشهر الماضي إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض تاريخياً.

وقد يتيح استقرار سوق العمل، إلى جانب مؤشرات على اعتدال التضخم، إذا استمر، لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في سبتمبر.

وارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من الاستحقاق، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف، بمقدار 18 ألفاً إلى 1.799 مليون شخص على أساس معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 8 أغسطس، وفقاً لبيانات طلبات إعانة البطالة.