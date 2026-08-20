سعر سهم فيرتيكس (VRTX) يحلق عالياً – توقعات اليوم – 20-08-2026

واصل سعر سهم فيرتيكس VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED (VRTX) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة المحوري 530.00$، مدفوعاً بتداولاته المستمرة اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 530.00$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 575.70$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد