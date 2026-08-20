الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 20-08-2026

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تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 20-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-20 15:59 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.20

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تماسك مستوى المقاومة 1.1710، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استعادة تعافيه واختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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