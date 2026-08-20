تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 20-08-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تماسك مستوى المقاومة 1.1710، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، ليستجمع بذلك قواه الإيجابية التي قد تساعده على استعادة تعافيه واختراق تلك المقاومة، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.