الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-08-2026

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سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-21 02:45 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.21

ارتفع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة 93.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص حدوث هذا الاختراق، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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