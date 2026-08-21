سعر النفط خام برنت يستعد لمهاجمة هدفنا السعري – توقعات اليوم – 21-08-2026

ارتفع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السعر بمهاجمة مستوى المقاومة 93.00$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص حدوث هذا الاختراق، خاصة مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.