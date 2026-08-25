سعر سهم البلاد (1140) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 25-08-2026

قفز سعر سهم بنك البلاد (1140) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المحوري 25.50 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، وقد جاء هذا الأداء بمصاحبة زيادة ملحوظة في أحجام التداول، في إشارة قوية على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 25.50 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 26.65 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد