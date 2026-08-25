الاقتصاد

سعر اليورو مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 25-8-2026

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سعر اليورو مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 25-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 06:36 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

لا يزال سعر الزوج متأثرا بثبات الحاجز المستقر عند 186.05 لنلاحظ تشكيله مجددا لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب مستوى 185.65, نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يعرّض السعر لضغوط سلبية مؤقتة ليدفع به ذلك لتشكيل بعض التداولات التصحيحية بتسلله أولا نحو 185.20 و184.80 على التوالي.

 

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيزيد ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه بشكل تدريجي لمستوى 186.55 و187.25 على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 185.20 و 186.00

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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