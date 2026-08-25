سعر اليورو مقابل الين يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 25-8-2026

لا يزال سعر الزوج متأثرا بثبات الحاجز المستقر عند 186.05 لنلاحظ تشكيله مجددا لتداولات جانبية ضعيفة باستقراره قرب مستوى 185.65, نشير إلى أن محاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء قد يعرّض السعر لضغوط سلبية مؤقتة ليدفع به ذلك لتشكيل بعض التداولات التصحيحية بتسلله أولا نحو 185.20 و184.80 على التوالي.

أما نجاح السعر بتجاوز الحاجز والثبات أعلاه سيزيد ذلك فرص تشكيله لموجات صاعدة جديدة لنتوقع استهدافه بشكل تدريجي لمستوى 186.55 و187.25 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 185.20 و 186.00

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع