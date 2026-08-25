الاقتصاد

سعر النحاس يكرر المحاولات الإيجابية-توقعات اليوم 25-8-2026

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سعر النحاس يكرر المحاولات الإيجابية-توقعات اليوم 25-8-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 06:37 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

لامس سعر النحاس بتداولات يوم أمس مستوى 6.6050$ معلنا تمسكه بالسيناريو الصاعد والقائم على ثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 6.2700$ إضافة لتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي.

 

لابد من التأكيد على أهمية ثبات السعر خلال التداولات الحالية فوق مستوى 6.6100$ ليسهل ذلك مهمة وصوله للمحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 6.6700$ وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 6.7400$.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.6700$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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