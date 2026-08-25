شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر المحاولات الإيجابية-توقعات اليوم 25-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-25 06:37 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25
لامس سعر النحاس بتداولات يوم أمس مستوى 6.6050$ معلنا تمسكه بالسيناريو الصاعد والقائم على ثبات الدعم الرئيسي المستقر عند 6.2700$ إضافة لتوفير المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي.
لابد من التأكيد على أهمية ثبات السعر خلال التداولات الحالية فوق مستوى 6.6100$ ليسهل ذلك مهمة وصوله للمحطات الإضافية والتي قد تبدأ من 6.6700$ وصولا للحاجز التالي المستقر قرب 6.7400$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.4800 $ و 6.6700$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع