شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتحرك فى المنطقة السلبية بسبب العقوبات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأوروبية الموحدة تبتعد عن قمة ثلاثة أشهر

•الدولار الأمريكي يواصل التعافي مقابل سلة من العملات

•الولايات المتحدة تطلق عملية "المنبوذ الاقتصادي" ضد إيران

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأوروبية



تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتحرك في المنطقة السلبية لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مبتعدًا عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



يأتي هذا التراجع بالتزامن مع تجدد تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن، وذلك بعدما أطلقت الولايات المتحدة عملية "المنبوذ الاقتصادي" لفرض عزلة دولية كاملة على إيران.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى (1.1651 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1664$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1671 $).



•أنهي اليورو تعاملات الاثنين منخفضًا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ،في ثاني خسارة يومية على التوالي،مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.1712 دولار.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع استمرار التعافي من المستويات الأدنى فى ثلاثة أشهر ،عاكسًا استمرار انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة، تجددت عمليات شراء الدولار الأمريكي باعتباره ملاذًا آمنًا، وسط تصاعد المخاوف من تجدد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.



الصراع الأمريكي الإيراني

•أطلقت الولايات المتحدة رسمياً عملية "المنبوذ الاقتصادي "لفرض عزلة دولية كاملة على طهران مع حظر 5 قطاعات حيوية جديدة.



•أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الاثنين بدء تلك العملية بهدف قطع مصادر التمويل والعلاقات الاقتصادية التي تساعد طهران على الصمود.



•وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على نحو 60 كياناً وشخصاً وسفينة مرتبطة بإيران، تتوزع على مجالات النووي والصواريخ والأمن السيبراني والنفط.



•وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف 5 قطاعات بعقوبات ثانوية محتملة: الأصول الرقمية، والتكنولوجيا، والذهب، والطيران، والشحن البحري.



•واشنطن لم تعلن حتى الآن عقوبات مباشرة على البنوك الصينية الكبرى، رغم كون الصين المشتري الرئيسي للنفط الإيراني.



•طهران أكدت أن العقوبات الأمريكية لن تنجح، وحذرت من أن دعم العقوبات أو المشاركة فيها قد يُعامل باعتباره عملًا من أعمال الحرب.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر حاليًا حول 50%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي": استمرار تحرك اليورو فى المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي ،مع تصاعد عمليات شراء العملة الأمريكية كملاذ آمن ،بسبب مخاوف تجدد التوترات العسكرية فى منطقة الشرق الأوسط.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي يعزز فرص الصعود بإشارات فنية إيجابية – توقعات اليوم – 25-08-2026