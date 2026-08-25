الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-25 16:06 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.25

قفز سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها يضاعف من الزخم حول السعر.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا