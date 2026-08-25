تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 25-08-2026

قفز سعر الذهب (GOLD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها يضاعف من الزخم حول السعر.