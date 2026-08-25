شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتراجع مع تغلب قوة الدولار على مخاوف جديدة بشأن الإمدادات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس يوم الثلاثاء، مع تأثير قوة الدولار والمخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على السوق، لتطغى على مخاوف جديدة بشأن الإمدادات أثارتها طلبات كبيرة لسحب مخزونات النحاس من مستودعات بورصة لندن للمعادن.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.18% إلى 14,247.5 دولار للطن بحلول الساعة 07:01 بتوقيت جرينتش. في المقابل، ارتفع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 0.21% إلى 107,980 يواناً (16,060.80 دولار) للطن.

وتأثرت أسعار النحاس، إلى جانب المعادن الصناعية الأخرى، بقوة الدولار والمخاوف بشأن أسعار الفائدة، فضلاً عن حالة الحذر التي تسيطر على التوقعات الاقتصادية.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع الأسعار يوم الاثنين، عقب زيادة كبيرة في إلغاءات أوامر تسليم النحاس من مستودعات بورصة لندن للمعادن، وهي أوامر تشير إلى وجود كميات مخصصة للسحب من المخازن، ما «أثار مخاوف جديدة بشأن نقص الإمدادات»، وفقاً لدانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع في بنك «إيه إن زد».

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.13%، علماً بأن صعود العملة الأمريكية يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وأثارت المخاوف بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب الجمود الواضح في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مخاوف من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية أن المتعاملين يسعرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه خلال سبتمبر، مقابل 36% قبل أسبوع.

ويمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يضغط على المواد الصناعية المرتبطة بالنمو، مثل النحاس المستخدم في قطاعات الطاقة والبناء، من خلال الحد من النشاط الاقتصادي.

كما ساعدت الظروف الضعيفة في السوق على تجاوز الألومنيوم أنباء تعليق صادرات مصفاة للألومينا في غينيا بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ألف طن سنوياً، بعد خروج قطار تديره شركة «روسال» الروسية لإنتاج الألومنيوم عن مساره.

وتراجع سعر الألومنيوم بنسبة 0.54% في بورصة لندن للمعادن، وبنسبة 0.13% في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

ومن بين المعادن الأخرى في بورصة لندن، ارتفع الزنك بشكل طفيف بنسبة 0.05%، وزاد الرصاص 0.16%، بينما تراجع النيكل 0.48% والقصدير 0.08%.

وفي بورصة شنغهاي، ارتفع الزنك 0.44%، وانخفض الرصاص 0.15%، وتراجع النيكل 0.8%، بينما خسر القصدير 0.4%.