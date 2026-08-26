سعر الذهب يبحث عن الزخم الإيجابي لاستئناف مكاسبه - توقعات اليوم – 26-08-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، محاولًا اكتساب زخم إيجابي قد يساعده على التعافي واستئناف مكاسبه من جديد خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، بالتزامن مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها.

وفي المقابل يستمر الضغط الإيجابي الناتج من تداول الذهب أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، وتدعم فرص استعادة السعر لمساره الصاعد.